Jérémy Doku retrouve un de ses "modèles" chez les Diables Rouges

Âgé de 18 ans à peine, le benjamin de l'équipe nationale a grandi en regardant les exploits de certains Diables Rouges.

"Je suis un dribbleur et donc j'aime aussi les dribbleurs et les regarder jouer", a-t-il en confférence de presse quand on lui a demandé s'il y avait, dans la sélection des Diables Rouges, un modèle ou un joueur qui l'inspirait.

Et c'est naturellement le nom d'Eden Hazard qui est sorti de la bouche du jeune Anderlechtois. "Quand je regardais le foot à la télé, j'aimais beaucoup le regarder jouer et ce sera spécial pour moi de le retrouver ici, chez les Diables Rouges."