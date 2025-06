📷 Kevin De Bruyne les rend déjà fous : l'hommage très spécial rendu au Belge à Naples !

Kevin De Bruyne n'a pas encore disputé la moindre minute sous le maillot du Napoli que c'est déjà la "KDB-mania" en Italie. Un glacier a rendu hommage à la nouvelle recrue du club !

Après le titre de champion d'Italie conquis par le Napoli, les supporters partenopei n'ont pas fini de rêver : Kevin De Bruyne a ainsi rejoint la baie de Naples, pour former un duo de feu avec Romelu Lukaku. On voit difficilement comment cela pourrait mal se passer pour KDB en Serie A.

Et les tifosi mais aussi toute la ville de Naples sont également très enthousiastes, à l'image de cette anecdote cocasse : un glacier local a rendu hommage à De Bruyne... en nommant une glace en son honneur.

ūüėÖ “Kevin De Brownie”



They’ve already made a gelato named after De Bruyne in Napoli



ūüé• TT/Antonio Cafiero pic.twitter.com/O0RAdLS9Ta — Italian Football TV (@IFTVofficial) June 16, 2025

Une glace en l'honneur de Kevin De Bruyne

Dans la ville de Sorrente (où Kevin et sa femme Michèle se sont mariés en 2017), un glacier a ainsi appelé sa glace au chocolat "Kevin De Brownie". Nul doute que le coup de pub aura du succès et que la glace se vendra bien.

On ignore si le glacier en question s'est inspiré d'un autre "Kevin De Brownie", à savoir Edwuin Cetré. Qui ? Cetré évolue à l'Estudiantes de la Plata, en Argentine, et après un splendide but inscrit contre Boca Juniors, il avait été surnommé "Kevin De Bruyne de La Plata" par la presse locale.

Le Colombien avait blagué sur le sujet : "Il est trop blanc pour qu'on nous compare. Je suis Kevin De Brownie". Un surnom qui l'avait poursuivi par la suite. Peut-être Edwuin Cetré ira-t-il manger une glace à Sorrente.