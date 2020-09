Un forfait au Portugal, Cristiano Ronaldo toujours incertain

Le Portugal affronte la Croatie et la Suède en Ligue des Nations et pourrait devoir le faire sans son capitaine Cristiano Ronaldo.

Renato Sanches, le médian du LOSC, est d'ores et déjà forfait pour les deux rencontres de la Seleçao (5 et 8 septembre) face à la Croatie et la Suède. Il avait déjà manqué la dernière rencontre des Dogues face au Stade de Reims, mais avait rejoint la sélection portugaise, qui a cependant officialisé son absence.

Cristiano Ronaldo, quant à lui, pourrait également manquer ces deux rencontres : le capitaine portugais souffre d'une infection au pied droit et est aux soins. Outre la Suède et la Croatie, le Portugal affrontera également la France dans ce qui ressemble au groupe de la mort avec les vainqueurs de l'Euro 2016 et les deux finalistes du Mondial 2018.