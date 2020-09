Maximiliano Caufriez intéresse toujours un club de Pro League

Le défenseur central et capitaine de Waasland-Beveren pourrait bientôt quitter le Freethiel.

Maximiliano Caufriez attire en Pro League. Le capitaine de Waasland-Beveren est l'un des hommes forts de Nicky Hayen et il pourrait bientôt quitter le club. Ostende et Eupen s'étaient déjà intéressés à lui plus tôt durant le mercato mais un autre club est entré dans la danse pour le joueur formé au Standard.

En effet, selon la Gazet Van Antwerpen, STVV serait très intéressé par le profil du joueur qui pourrait être un bon renfort pour l'arrière-garde des Canaris. Si un départ venait à se confirmer, les Waeslandiens perdraient là un pilier de son équipe.