Signature imminente de Kai Havertz à Chelsea

Auteur d'un excellent exercice 2019/2020 sous les couleurs du Bayer Leverkusen (45 matchs, 18 buts, 9 assists), Kai Havertz devrait bientôt quitter l'Allemagne. En effet, le joueur de 21 ans devrait prochainement rejoindre Chelsea, son club et la formation londonienne ayant trouvé un accord concernant l'indemnité de transfert.

La signature du numéro 29 pourrait être officialisée dans les prochaines heures. Pour preuve, d'après les informations de David Ornstein, journaliste pour The Athletic, ensuite confirmées par celles de Chrisitan Falk, journaliste pour Sport BILD, l'international allemand aurait récemment quitté la sélection de Joachim Löw pour rallier Londres afin d'y achever sa visite médicale.

