Jérémy Doku est Diable Rouge: "Je ne pensais plus rentrer"

L'Anderlechtois a dû patienter, mais il a effectué ses premiers pas en tant que Diable Rouge.

Il a fallu attendre la 88e minute, moment choisi par Roberto Martinez pour remplacer Youri Tielemans, pour voir Jérémy Doku monter sur la pelouse, samedi, à Copenhague. Et le néo Diable Rouge était évidemment tout sourire au micro de RTL, à l'issue de la rencontre. "Rentrer dans un match comme ça, avec de tels joueurs comme équipiers, ça fait plaisir."

Et pourtant, Jérémy Doku a cru qu'il allait devoir attendre au moins jusque mardi. "J'étais en train de m'échauffer et on menait 2-0, donc j'ai pensé que je n'allais pas monter", explique-t-il. Mais cette soirée restera, évidemment, dans sa mémoire. "Ça fait partie des grands moments, comme mes débuts pour Anderlecht."

Le Sporting qui n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter son jeune joueur sur les réseaux sociaux et de rappeler qu'il y avait de nombreux Diables 'made in Neerpede' sur la pelouse du Parken Stadium, samedi soir.