Lawrence Visser ne va pas rester inactif cette semaine

Il n'y aura pas que les Diables Rouges sur les terrains lors de cette semaine internationale. Lawrence Visser sera en effet au sifflet en Ligue des Nations.

Le Belge va arbitre la rencontre entre le Luxembourg et le Monténégro, une rencontres entre deux équipes qui vont se disputer la première place du groupe 1 de la Ligue C de la Ligue des Nations. Bonne chance à lui !

The Red Devils are not the only Belgians that will appear in the #NationsLeague ! pic.twitter.com/i0PxyEaSV9