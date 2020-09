Réduit à dix, le Standard s'incline pour la première fois cette saison

Ce samedi, le Standard de Liège se déplaçait à Den Dreef pour y affronter Oud-Heverlee Leuven lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League. Ce week-end, les supporters faisaient leur retour au stade et 2.000 fans louvanistes étaient présents ce samedi.

Le Standard avait à coeur de confirmer sa bonne forme et de faire la passe de trois en déplacement après ses victoires à Waasland-Beveren (1-2) et au Beerschot (0-3). Par rapport au dernier match au Kiel, Philippe Montanier avait décidé de titulariser Cop et Oulare ce samedi à Louvain et de laisser Shamir et Avenatti sur le banc.

Pas de round d'observation dans cette partie où le Standard obtiendra rapidement deux grosses occasions en début de rencontre. Suite à un égarement de Kotysch, Lestienne récuperera le ballon mais ne parviendra à cadrer (3e). Une minute après, Raskin s'élancera vers le but d'Iversen et décochera un tir croisé qui passera à côté (4e). Les locaux réagiront via leur buteur maison, mais Henry verra Gavory effectuer un très bon retour défensif. Les Rouches seront ensuite très proches d'ouvrir la marque mais une sortie d'Iversen dans les pieds Lestienne en décidera autrement (7e).

Alors qu'il continuait de prendre le dessus, le matricule 16 subira un coup dur avec la sortie de Lestienne sur blessure (20e).

Suite à la sortie de son N°22, les Rouches seront moins remuants devant le rectangle adverse et ce sera au tour d'OHL de se montrer dangereux en fin de première période. D'abord avec un tir puissant de Thomas Henry repoussé par Bodart (35e) puis via une frappe trop croisée de Mercier (36e). Le score ne bougera pas à la pause (0-0).

Au retour des vestiaires, les Liégeois tenteront de faire mouche via des tirs à distance signés Amallah (51e) et Cimirot (54e), en vain. Mais les visiteurs se retrouveront réduits à dix à l'heure de jeu après un deuxième bristol jaune de Nicolas Gavory (60e).

En supériorité numérique, les troupes de Marc Brys pousseront durant les vingt dernières minutes afin d'aller chercher les troins points devant leurs supporters. Et cela paiera puisque Sowah, très bien servi par Mercier, ouvrira la marque (78e), 1-0.

Montanier fera donc monter Mehdi Carcela durant les dix dernières minutes de la rencontre. Ce dernier se montrera directement dangereux avec une frappe qui passera juste au-dessus de la cage (81e).

Néanmoins, le score ne bougera plus. OHL s'imposera donc 1-0 contre le Standard de Liège.

Il y aura eu deux tournants importants durant cette partie : le premier à la 20ème minute de jeu lors de la sortie de Lestienne et le deuxième à l'heure de jeu quand Gavory a été expulsé. Les Rouches étaient conquérants jusqu'à la sortie de leur ailier. À dix face à un promu revigoré par son public, ce fut encore plus compliqué d'aller chercher cette troisième victoire de suite à l'extérieur. Le matricule 16 chute donc pour la première fois de la saison en championnat.