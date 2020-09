D1B : L'Union ne fait pas mieux qu'un match nul contre le Club NXT

Les hommes de Felice Mazzu n'ont pas réussi à rapporter les trois points au Parc Duden.

L'Union a réalisé une bien mauvaise opération contre le Club NXT. Les Unionistes ont été contraints au match nul 1-1 contre les U23 du Club de Bruges.

Les Brugeois ont ouvert le score dès la 1ère minute de jeu grâce à une réalisation de Baeten mais Vanzeir a permis à l'Union de revenir au score six minutes plus tard. Durant la suite de la rencontre, le Club NXT s'est créé des occasions pour prendre l'avance.

Mais ce sont surtout les Unionistes qui ont eu les plus belles opportunités et qui auraient pu inscrire le but victorieux. Mais c'était sans compter sur le jeune gardien brugeois Lammens, auteur d'une grosse prestation.

Avec ce point, l'Union se classe provisoirement deuxième avec cinq unités et offre la chance à Seraing, leader, de prendre quatre points d'avance sur la deuxième place en cas de victoire contre Westerlo.