Montanier revient sur l'exclusion de Nivolas Gavory : "Mon groupe va retenir la leçon pour la suite"

Première défaite de la saison pour le Standard de Liège ce samedi du côté d'Oud-Heverlee Leuven (1-0) lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League. Après des victoires contre le Cercle de Bruges, à Waasland-Beveren et au Beerschot et un partage contre Genk, le matricule 16 a chuté à Den Dreef.

À l'heure de jeu contre OHL, le Standard s'est retrouvé réduit à dix suite à l'exclusion de Nicolas Gavory après un deuxième carton jaune. Le tournant de la rencontre. "Je ne suis pas fâché sur lui, il est assez grand pour savoir qu'il faut être capable de se maîtriser quand on est déjà averti. Mais avec les intensités et les émotions sur le terrain, c'est compliqué. Je pense qu'il regrette son geste et les dégâts occasionnés par la situation. Mais le groupe est solidaire et va retenir la leçon pour la suite. Mes troupes sauront qu'elles doivent faire attention par la suite après avoir reçu un premier bristol jaune. Du self-control", a souligné Philippe Montanier.

Le back gauche du Standard a vu rouge mais ses coéquipiers ne lui en veulent pas. "À dix, c'est toujours compliqué. Nico (Gavory) débute sa deuxième saison ici et c'est la première fois que cela arrive. L'erreur est humaine puis ce n'est pas de sa faute. Après, c'est toujours 0-0 et nous avons eu des occasions. Mais c'est sûr qu'à onze contre onze, cela aurait été un match complètement différent", a expliqué Obbi Oulare.