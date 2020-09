Antonio Conte prêt à conserver Ivan Perisic ?

Annoncé sur le départ de l'Inter Milan depuis plusieurs mois, Ivan Perisic pourrait voir sa situation réévaluée par l'entraîneur, Antonio Conte.

Prêté la saison dernière au Bayern Munich par l'Inter Milan, Ivan Perisic n'a pas été conservé par le club bavarois en vue de l'exercice 2020/2021 malgré ses bonnes performances (35 matchs, 8 buts, 10 assists). Annoncé sur le départ depuis son retour d'Allemagne, l'international croate (90 capes) n'a toujours pas quitté la Lombardie jusqu'à présent. De quoi faire changer d'avis Antonio Conte ?

Alors que l'ancien entraîneur de Chelsea avait choisi de s'en séparer lors de son arrivée sur le banc des Nerazzurri l'été dernier, ce qui avait donc débouché sur son prêt à Munich, il pourrait finalement être amené à réévaluer sa situation. En effet, d'après les informations de Calciomercato, média spécialiste des transferts en Serie A, le technicien italien pourrait choisir de faire une place au joueur de 31 ans au sein de son groupe si celui-ci est amené à rester à Milan après la fin de la période de transferts.

Pour rappel, Ivan Perisic est un ancien joueur de Pro League. En effet, entre 2009 et 2011, ce dernier a disputé 89 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du Club de Bruges, pour un total de 35 buts inscrits et 23 passes décisives délivrées. Lors de l'exercice 2010/2011, il avait même fini meilleur buteur de D1A (22 buts) et avait été élu joueur de la saison du côté des Blauw en Zwart.