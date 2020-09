Premier match et première victoire pour Leander Dendoncker et Wolverhampton

Les Wolves ont commencé par une victoire sur la pelouse de l'une des bonnes surprises de la saison passée.

Wolverhampton aura entamé sa saison de Premier League sur les chapeaux de roue : les Loups ont inscrit les deux buts de la rencontre dès l'entame de match et les 5 premières minutes, des réalisations signées Jimenez et Saiss. Face à l'une des bonnes surprises de la saison passée (Sheffield United avait terminé 9e), Wolverhampton a su garder le score et fêter au mieux la prolongation de contrat de son entraîneur Nuno Espirito Santo.

Leander Dendoncker, de son côté, était titulaire pour les Wolves et a disputé l'intégralité de la rencontre dans le coeur du jeu aux côtés de Joao Moutinho.