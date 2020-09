Le recours de l'UR Namur rejeté : feu vert pour les championnats ?

L'UR Namur et d'autres clubs avaient intenté un recours en référé pour faire retarder le début des séries amateurs. Recours rejeté, ce qui laisse le feu vert aux championnats.

Le tribunal de Namur a prononcé ce mardi son verdict concernant le recours en référé de l'UR Namur, qui espère faire réviser sa position à l'ACFF concernant la relégation des divers clubs suite à la suspension des championnats en mars dernier à cause du coronavirus. Verdict négatif : l'UR Namur a été déboutée et ne devrait pas faire appel de cette décision.

Reste à régler un détail avant la reprise : la montée ou non de la RAAL, qui a également été déboutée de sa demande mais dont la situation pourrait bel et bien changer avec la disparition du KSV Roulers, mis en faillite et qui libère une place en Nationale 1. Le cas devrait être discuté ce mercredi au terme d'une réunion.