Ivan Leko impatient : "Ça va être vraiment spécial"

Après six longs mois, les supporters du Great Old sont de retour. Dimanche, 4 000 fans anversois verront à nouveau leurs joueurs sur la pelouse. Les joueurs et l'entraîneur sont déjà impatients...

Il y aura 4 000 supporters anversois au Bosuil le dimanche. Un moment qu'Ivan Leko a longtemps attendu. "Le football avec un public est un autre sport. L'atmosphère, l'énergie, tout est différent. Même si cela ne concerne que 4.000 fans"", explique Leko deux jours avant son premier rendez-vous avec les supporters du matricule 1. Pas de stress supplémentaire "Les joueurs en parlent, le personnel en parle. Ça va être vraiment spécial. Les fans rendent le football un peu plus complet. Surtout à l'Antwerp où les supporters ne sont pas seulement un groupe de supporters. Ils font partie de l'identité du club", a ajouté le trechnicien croate dont qui ne veut pas entendre parler de stress supplémentaire. "Nous savons quoi faire avec la balle au pied. Je ne m'attends donc pas à un stress supplémentaire. Les joueurs vont se surpasser avec les fans dans le stade. Nous avons la qualité et l'expérience nécessaires pour y faire face", conclut-il.





Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Suis Antwerp - Eupen en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (20/09).