Karim Belhocine n'a pas de "plan anti-Holzhauser" : "Toute leur équipe tourne bien"

Le premier reçoit le second ce vendredi soir, et aussi inattendu que ce soit, c'est bien de Charleroi - Beerschot qu'on parle. Les Zèbres sont la meilleure équipe de Belgique en ce début de saison, et le Beerschot est la bonne surprise.

Karim Belhocine le sait : ce soir, c'est un duel d'équipes en forme. "Leur attaque tourne bien, la nôtre aussi. Ce sont deux équipes qui proposent de belles choses en ce début de saison", souligne l'entraîneur des Zèbres sur le site officiel du club. "On aura à coeur de continuer, mais on prend ce match très au sérieux".

Et ce sans se focaliser sur l'homme en forme, à savoir Raphaël Holzhauser : "C’est un très bon joueur qui est important pour eux. Le Beerschot a beaucoup de bons joueurs à beaucoup de positions, nous aussi. Un plan bien défini pour le contrer ? On sera attentif à toutes les forces de cette équipe et on tentera d'imposer nos forces à nous".

Morioka, le Holzhauser du RCSC ?

Côté Carolo, le métronome du milieu de terrain, c'est Ryota Morioka. "On a la chance d'avoir en lui un joueur qui sait jouer partout, s'adapter et a une telle palette de jeu qu'il peut jouer un cran plus bas ou être meneur de jeu et être décisif", se réjouit Belhocine. "C'est un joueur très important pour nous, il le sait et c'est pour ça qu'il est si épanoui".