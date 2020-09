Il avait déçu à La Gantoise, il va rejoindre le Red Bull Leipzig

Depuis qu'il a quitté la Belgique, l'attaquant norvégien a explosé. Au point de s'offrir un transfert de rêve...

Prêté par Crystal Palace, Alexander Sorloth n'était resté que six mois à La Gantoise où il n'avait eu l'occasion d'inscrire que cinq buts en 22 matchs, avant de repartir en Angleterre. Un an et demi après son départ de la Belgique, l'attaquant norvégien a définitivement explosé, à la faveur d'un prêt à Trabzonspor, où il a scoré 33 buts, pour s'imposer comme le meilleur buteur du championnat.

Et ses performances ont attisé les convoitises. L'Olympique Lyon s'est notamment intéressé à son cas, mais c'est finalement chez un autre demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions que l'ancien Buffalo va atterrir: il s'apprête à s'engager à Leipzig, qui devrait débourser 22 millions d'euros pour le faire venir.