Arteta s'exprime à propos de l'absence de l'une de ses stars: "Je sélectionne les meilleurs joueurs pour chaque match"

Arsenal semble plus stable en ce début de saison comme le montre la victoire des Gunners sur le terrain des Foxes ce mercredi soir.

Cependant, un nom manque à l'appel depuisle début de la saison à Arsenal: celui de Mesut Özil. L'ancien international allemand n'a pas droit au chapitre depuis le début du nouvel exercice. Face à la presse, le technicien espagnol des Gunners a refroidi les chances d'un retour au premier plan du milieu offensif allemand.

"L'équipe évolue et vous pouvez voir le niveau atteint. Nous voulons évoluer davantage et jouer mieux, nous devons donc maintenir cela. J'essaye de sélectionner les joueurs qui sont, à mon avis, en meilleure condition. Nous sélectionnons les joueurs que nous pensons être les meilleurs pour chaque match et comme vous pouvez le voir, nous continuons à changer. Vous pouvez voir que c'est très difficile, pas seulement pour Mesut mais pour certains de faire partie de l'équipe. Chaque semaine, nous essayons de choisir les bons joueurs."

Sous contrat jusqu'en juin 2021, le footballeur de 31 ans n'a plus disputé la moindre minute de jeu depuis le 7 mars dernier face à West Ham United (1-0, 29e journée de Premier League).