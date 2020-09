Ivan Leko l'admet : "Cette première mi-temps était de ma faute"

Après moins de trois minutes, l'Antwerp était déjà mené à Courtrai et en première mi-temps, le Great Old n'était vraiment dangereux. Ivan Leko a décidé de changer de tactique en seconde période.

"Contre Eupen, nous avons changé de tactique après avoir encaissé le 0-2. Moins de football, plus de puissance et de longs ballons et nous sommes revenus. Nous étions très forts dans ce domaine et je voulais continuer dans cette voie dans ce match. Je pensais que l'équipe était faite pour un tel football", a déclaré Ivan Leko après le match contre le Courtrai.

Le Croate a réitéré ce choix au stade des Eperons d'Or ce vendredi mais son équipe a été menée durant les 45 premières minutes. "Cette première mi-temps est donc entièrement de ma faute. Une erreur de calcul. Heureusement, ce n'était que 1-0 à la mi-temps car cela aurait pu se terminer autrement."

Moins de puissance, plus de football

En deuxième période, Leko a décidé de faire monter Biger Verstraete et Rafaelov. "Nous avons changé notre façon de jouer et notre mentalité durant la pause. Plus de football, moins de puissance et je suis fier de mes joueurs qui ont bien réalisé le travail. La conclusion après ce soir ? Cette équipe est assez bonne pour jouer au football et nous ferons de même à l'avenir", a conclu le Croate.