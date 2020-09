Betis-Real Madrid : Manuel Pellegrini risque gros après ses critiques envers l'arbitrage

Ce samedi soir, le Bétis Séville s'est incliné à domicile contre le Real Madrid (2-3). Une défaite non digérée par le coach des Andalous.

"On a été supérieur au Real Madrid en première période. Nous sommes sur le bon chemin. Après ça a été plus équilibré, et avec le penalty et l'expulsion, on ne peut pas vraiment juger. C'était trop, la VAR, le pénalty, l'expulsion. [...] On me dit qu'avant le penalty il y un hors-jeu de Mayoral évident, qui n'a pas été pris en compte. Lutter contre le Real Madrid, l'arbitre et la VAR c'est très compliqué", a lâché le technicien chilien après la défaite de son équipe, le Betis, contre le Real Madrid samedi soir (2-3).

Des déclarations qui risquent de coûter cher à l'ancien coach du Real Madrid (2009/2010). Comme l'explique l'émission El Chiringuito de Jugones, la Fédération Espagnole de Football a transmis le dossier à son Comité de Compétition, en charge de sanctionner les joueurs et les entraîneurs. Manuel Pellegrini risque même jusqu'à quatre rencontres de suspension