L'heure de Kristian Arnstad ?

Ces dernières semaines, le jeune Kristian Arnstad a été intégré au noyau A en raison des nombreuses absences. Mais le Norvégien semble bien être le prochain produit de Neerpede à pouvoir recevoir sa chance pour de bon.

Kristian Arnstad (17 ans) a toujours été décrit par ses entraîneurs en équipes de jeunes comme un phénomène. Arrivé à Anderlecht via Frank Arnesen, Arnstad est un milieu de terrain régulateur aux qualités techniques au-dessus de la moyenne, capable d'éclaircir le jeu comme peu de jeunes de son âge au RSCA. Il est également capitaine des U17 norvégiens et est l'un des grands espoirs de son pays.

Du travail physique ?

Déjà proche de l'équipe A la saison passée, Arnstad avait alors un sacré retard physique à combler pour jouer "avec les grands" : le talent était déjà bien là, mais le médian manquait de puissance. Lors d'un Clasico U21 auquel nous avions assisté, ce défaut paraissait évident. Ironie du sort, c'est lors d'un Clasico U21 qu'Arnstad a brillé cette semaine, inscrivant un superbe coup-franc.

En un an, Kristian Arnstad a énormément progressé sur ce plan physique qui laissait tant à désirer. Vincent Kompany est fan du jeune joueur, qui correspond pleinement au jeu qu'il veut mettre en place. Ses sélections, si elles sont dues avant tout à des absences liées au coronavirus et aux blessures, ne sont donc cependant pas un hasard.

Patience

Certains supporters, bien conscients du talent d'Arnstad, espéraient voir le joueur monter au jeu voire ... être titulaire face à l'AS Eupen le week-end passé en lieu et place d'Adrien Trebel. À ceux-là, nous répondons respectueusement : patience ! On sait l'importance d'une adaptation progressive, qui plus est à ce poste si exigeant. Arnstad est tout proche de ses premières minutes, mais le rôle de "maître à jouer" dans le milieu de terrain ne permet pas de lancer un joueur aussi facilement qu'un Doku ou un Colassin à l'époque ...

3-2 goal from Kristian Malt Arnstad. U21 Anderlect-Standard Liege pic.twitter.com/Yj7eYMnAss — Roar Arnstad (@RArnstad) September 28, 2020