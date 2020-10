📷 Alvaro et Neymar accusé de racisme : Sakai donne sa version des faits

Lors du choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, les trois joueurs ont eu un échange verbal houleux.

Alvaro Gonzalez et Neymar n'ont reçu aucune sanction suite à l'affaire des propos racistes balancés lors du choc entre l'OM et le PSG. Dans un post Instagram, Hiroki Sakai a tenu à donner sa version des faits et à faire la lumière sur le cas Neymar.

"Ces deux dernières semaines ont été difficiles mais je suis heureux d'entendre que les deux joueurs en question n'ont reçu aucune sanction cette fois. Personne n'a dit quelque chose de discriminatoire à mon encontre. Nous avons juste eu une petite dispute qui a pris une tournure émotionnelle dans le match."

L'international japonais disculpe donc Neymar qui était au centre de la polémique depuis la rencontre du 13 septembre dernier.