Courtisé par l'AC Milan et le Bayern Munich, Mile Svilar a fait son choix

Mile Svilar a été formé au Beerschot puis à Anderlecht, où il a intégré l’équipe première. Mais il a eu peu de temps de jeu, ce qui l’a poussé à tenter sa chance très jeune du côté de Benfica.

Après cinq bonnes saisons au Portugal, il a franchi une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant l’AS Roma. Là-bas, le gardien de 25 ans s’est fait remarquer par plusieurs clubs et a conquis le cœur des supporters.

🚨🤝 Svilar and AS Roma are on the verge of finalizing the contract extension: the agreement is imminent. 🟡🔴



‼️ As revealed a month ago, despite rumours, both sides have always been aligned: it was just a matter of time on some details.



❌ AC Milan were never in the race. https://t.co/V7KlNtISTO pic.twitter.com/AsQB43Yvv9