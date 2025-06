Le Club de Bruges dégaine le chéquier : des millions prêts à tomber pour trois recrues

Calme plat pour l'instant au Jan Breydel, où aucun départ n'a encore été acté. En coulisses, le Club de Bruges prépare déjà la relève.

Nicolo Tresoldi (20 ans, attaquant) et Alejandro Granados (19 ans, attaquant) sont les deux premières recrues enregistrées par le Club de Bruges en vue de la saison prochaine. Ils devront aider à compenser le départ de plusieurs cadres.

De gros transferts à venir ?

Ferran Jutgla semble bien parti pour quitter le Club. De leur côté, Ardon Jashari, Maxim De Cuyper et Joel Ordonez attisent aussi les convoitises.

D’autres départs ne sont pas à exclure du côté du stade Jan Breydel, ce qui obligera le club à renforcer considérablement son effectif.

Des transferts à plusieurs millions

Selon Het Nieuwsblad, le Club de Bruges n’hésitera pas à mettre les moyens. Ludovit Reis est pressenti pour remplacer Raphael Onyedika et si Jashari part, un autre renfort est prévu à ce poste.

Un défenseur central gaucher figure en bonne place sur la liste des priorités et l’arrivée d’un attaquant supplémentaire n’est pas exclue non plus.