Domenico Tedesco devancé : un sacré caractère pour redresser l'Italie

La défaite 3-0 en Norvège (avec un but somptueux d'Antonio Nusa) a été celle de trop pour Luciano Spaletti, mis à pied il y a quatre jours. Son licenciement était dans l'air, la fédération italienne n'a d'ailleurs pas attendu son officialisation pour commencer ses recherches.

Claudio Ranieri et Stefano Pioli ayant refusé, des entraîneurs italiens de renom comme Carlo Ancelotti, Antonio Conte ou Simone Inzaghi n'étant pas sur le marché, le nom de Domenico Tedesco a été cité. Mais il savait qu'il n'était pas le favori.

C'est Gennaro Gattuso qui tient la corde depuis quelques jours. La piste se confirme aujourd'hui : plusieurs sources italiennes comme Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano écrivent qu'un accord total a bien été trouvé. Gattuso devrait officiellement être nommé nouveau sélectionneur transalpin dans les jours à venir.

🚨 Gennaro Gattuso WILL become the Italian National team manager 🇮🇹✅ @DiMarzio pic.twitter.com/1F3wzwxLeJ