Gravement blessé, Orel Mangala intéresse déjà un club étranger... pour l'hiver prochain

Blessé jusqu'au mois de décembre, Orel Mangala voit un club s'intéresser à lui pour la seconde partie de saison. Le Diable Rouge pourrait rebondir à la Fiorentina, en Série A.

Orel Mangala se trouve dans une situation délicate. Le Diable Rouge appartient toujours à l’Olympique Lyonnais, mais le club français, sous la direction de son controversé propriétaire John Textor, ne semble plus vraiment avoir de projets pour lui.

Lyon fonctionne de plus en plus comme une société de négoce, et Mangala apparaît désormais comme une pièce dans ce jeu économique, après avoir été acheté à Nottingham dans le même ordre d'idées.

Cette saison, le milieu de terrain a été prêté à Everton, où il a régulièrement joué, jusqu’à ce qu’une grave blessure au genou en janvier mette brutalement fin à sa saison. Depuis, le milieu de terrain est en phase de rééducation, et son avenir reste très incertain.

Orel Mangala sur la liste de la Fiorentina

Lyon ne s’est pas encore exprimé sur son avenir, mais selon des sources comme Le Progrès, le club rhodanien ne compte plus vraiment sur lui. Une vente définitive ou un nouveau prêt semble inévitable une fois qu’il sera rétabli.

Ce samedi, une surprise vient d'Italie. La Fiorentina, qui est souvent évoquée comme piste pour de nombreux joueurs, suivrait de près Mangala. Mais cette fois, il ne s’agirait pas d’un transfert cet été, mais plutôt d’un possible mouvement lors du mercato hivernal.

Un transfert cet été semble en effet exclu, puisque Mangala sera indisponible jusqu’au moins décembre. La Fiorentina pourrait donc le considérer comme un renfort pour la deuxième partie de saison.