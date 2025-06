Anderlecht, Genk, Bruges : tous le voulaient, mais Westerlo frappe un grand coup

Il y a quelques mois, Issame Charaï était le grand favori pour devenir l’adjoint de David Hubert à Anderlecht. Le Club de Bruges et Genk s’étaient également renseignés à son sujet.

Des clubs comme Courtrai, Lierse et Beveren avaient aussi été évoqués. Courtrai, notamment, a tenté une seconde approche après le départ soudain de Bernd Storck. Mais entre-temps, Charaï avait déjà choisi de rejoindre les Rangers.

We can today confirm the departure of Issame Charai from the men’s first-team coaching staff.



It has been mutually agreed for Charai to move on with the best wishes of everyone at Rangers.