Le chouchou des supporters d'Anderlecht sur le départ ? Un club prestigieux le surveille de près

Jan-Carlo Simic est dans une situation particulière à Anderlecht. Mais il peut toujours compter sur l'intérêt de plusieurs clubs européens.

La première saison de Jan-Carlo Simic à Anderlecht aura été paradoxale : le défenseur serbe a tout de suite fait l'unanimité auprès des supporters par son enthousiasme et sa rage de vaincre dans l'arrière-garde. Il colle pourtant peu au style maison, affichant quelques lacunes au niveau de la relance.

En première partie de saison, il s'est affirmé avec beaucoup de personnalité, avant de se montrer plus hésitant : David Hubert l'a ainsi plusieurs fois placé sur le banc en fin de phase classique. Hein Vanhaezebrouck avait même eu des propos très durs le concernant, expliquant qu'il brillait surtout par contraste avec Zanka.

Quelle est la vraie valeur de Simic ?

"On parle beaucoup de Zanka, mais il est arrivé gratuitement. Simic a coûté trois millions d'euros et honnêtement, il ne fait pas beaucoup mieux. Récemment, il a donné une interview en Italie dans laquelle il disait être l'homme de la situation. Mon Dieu ! Il est ici depuis six mois et ne fait aucun progrès. Littéralement d'ailleurs, puisqu'il revient toujours en arrière avec le ballon", avait déclaré HVH.

Un jugement sévère qui ne freine pas l'intérêt le concernant. Précédemment, son nom avait été cité à Marseille. Ce soir, le journaliste italien Orazio Accomando affirme que la Lazio le surveille de près, son profil étant particulièrement apprécié de l'entraîneur Maurizio Sarri.

Jan-Carlo Simic connaît bien l'Italie pour avoir suivi la fin de sa formation à l'AC Milan pendant deux ans, avant de mettre le cap sur Anderlecht. Olivier Renard sautera-t-il sur l'occasion pour rentabiliser un transfert mené par son prédécesseur et ainsi dégager des liquidités pour réajuster le noyau à sa guise ?