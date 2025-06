Le meilleur centre de formation de Belgique veut voir encore plus grand : "Devenir un label de qualité, comme Harvard"

Élu meilleur centre de formation de Belgique, le Club NXT ne compte pas s'arrêter là. Son CEO, Guilian Preud'homme, a utilisé l'exemple "made by Harvard" pour détailler ses objectifs.

Cette saison, c’est le Club NXT qui a été élu meilleur centre de formation de Belgique. Malgré ce titre, l’académie brugeoise ne compte pas s’arrêter là. Le CEO du Club NXT, Guilian Preud’homme, le fils de Michel, s’est exprimé sur les objectifs futurs dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

"Nous voulons nous développer de manière à former des athlètes et des footballeurs spécifiques pour le Club de Bruges. Des joueurs dominants, attractifs, dotés d'une grande intensité."

Le Club NXT veut devenir un label de qualité, comme Harvard

"Nous voulons les former, comme dans une usine. Qu'ils portent le label 'made by NXT', c'est aussi dans notre vision. Nous avons utilisé l'exemple 'made by Harvard'. Vous savez qu'une personne diplômée de Harvard est capable de faire un certain nombre de choses. Nous voulons aussi que NXT soit un label de qualité."

Le Club NXT veut donc que sa réputation devienne internationale, ce qui est déjà un peu le cas avec les Seys, Talbi, Spileers, Vermant, Mechele, De Cuyper, Sabbe ou De Ketelaere, récemment sortis de l'académie. Guilian Preud'homme sait néanmoins qu'il ne suffit pas d'avoir de grands talents pour obtenir de futurs bons joueurs.

"Ce ne sont pas toujours les plus grands talents qui réussissent, il faut aussi regarder la mentalité et l'état d'esprit. Mais si un jeune joueur très talentueux a déjà la bonne mentalité, il a de grandes chances de réussir", a-t-il conclu.