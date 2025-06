Écarté par Saint-Trond, Didier Lamkel Zé a trouvé un nouveau club et va découvrir un nouveau championnat

Didier Lamkel Zé a encore fait parler de lui à Saint-Trond et n'est pas conservé par le club. Le Camerounais va rebondir dans un pays dans lequel il n'a encore jamais évolué : la Chine.

Au mois de janvier, en pleine lutte pour son maintien, Saint-Trond s'offrait une ligne offensive impressionnante, composée de Loïc Lapoussin, Adriano Bertaccini et Didier Lamkel Zé.

Si les anciens joueurs de l'Union et du RFC Liège ont fait beaucoup de bien pour permettre aux Trudonnaires d'assurer leur avenir en Jupiler Pro League, le Camerounais a, lui, encore déçu.

Malgré ses quatre buts, le passe de l'ailier droit au Stayen a surtout été marqué par de nouvelles frasques : il a été écarté du groupe à deux reprises pour des problèmes disciplinaires et a plus que probablement grillé ses dernières cartouches en Belgique.

Didier Lamkel Zé va rebondir en Chine

Pas conservé par Saint-Trond, le joueur de 28 ans était donc à la recherche d'un nouveau défi. Il s'apprête à rebondir dans un championnat où il n'a encore jamais évolué.

En effet, selon les informations de la presse locale, confirmée par plusieurs médias camerounais comme l'Equipe 237, Didier Lamkel Zé serait en passe de signer un contrat de six mois avec Qingdao Hainiu, en D1 chinoise, après l'obtention de son visa et sa visite médicale. Le Camerounais va découvrir un nouveau pays, après la France, la Belgique, la Slovaquie, la Russie, le Maroc et la Turquie.