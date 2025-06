"L'Antwerp a manqué d'élégance" : les quatre vérités de Mehdi Bayat sur la saga Rik De Mil

Mehdi Bayat a dû batailler pour conserver Rik De Mil à Charleroi. Il déplore la façon de faire de l'Antwerp.

Mehdi Bayat aurait eu l'air fin si Rik De Mil avait filé à l'Antwerp, peu de temps après avoir été présenté comme le co-architecte du nouveau projet du club. L'administrateur-délégué du Sporting a ainsi passé des jours tourmentés. Mais son entraîneur lui est resté fidèle.

De Mil a d'ailleurs bien précisé que l'obstination de la direction carolo avait joué un grand rôle dans sa décision de rester, sentant son travail apprécié à sa juste valeur. Bayat a lui aussi expliqué comment il avait vécu cette saga de l'intérieur.

Il ne mâche pas ses mots : "Il y a eu un manque d’élégance de la part de l'Antwerp, qui a contacté Rik De Mil en lui demandant de ne pas me dire qu’ils l’avaient contacté. Évidemment, il me l’a dit tout de suite", déclare-t-il à la RTBF.

Rik De Mil est resté très transparent

"Ils ont fait une proposition financière que j’ai refusée directement. Ce n’est pas une question d’argent, on met en place un projet qui est valorisé et le montant proposé ne correspondait pas à cette valeur et à la crédibilité du projet. Rik est une personne honnête et a directement dit que cela ne servait à rien de continuer à discuter avec Anvers s’il n’y avait pas d’accord entre les clubs, car il respecterait son contrat avec Charleroi", poursuit Bayat.

Le club peut être fier d'avoir su se montrer convaincant : "Le Sporting de Charleroi a toujours dû se positionner différemment par rapport aux autres : il y aura toujours plus riche que nous. C’est la responsabilité de notre département recrutement de montrer qu’il est capable, avec nos moyens, de faire ce travail : de remplacer intelligemment nos joueurs, de gagner la confiance de notre staff, de notre coach et du public. Et on est dans cette voie-là".