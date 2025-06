Ignoré par Rudi Garcia, ce Diable Rouge pourrait rejoindre le principal rival de Vincent Kompany

Après une belle première saison, Johan Bakayoko n'a pas su confirmer les attentes placées en lui au PSV. Le Diable Rouge, que Rudi Garcia n'a pas encore appelé, pourrait changer d'air cet été.

De nombreux Diables Rouges ont dû reporter leurs vacances. Peu après la fin de saison, la Belgique a disputé ses deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026, partageant l’enjeu en Macédoine du Nord avant de s’imposer face au Pays de Galles.

Si certains ont ensuite pris la direction des États-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs, d'autres ont déjà pu partir en congé, comme Johan Bakayoko.

L’ailier droit de 22 ans n’a pas encore été convoqué par Rudi Garcia lors de ses deux premiers rassemblements. Il paie une saison plus difficile avec le PSV, où il n’a bénéficié que de 50 % de temps de jeu en championnat, contre 78 % en Ligue des Champions.

Le Bayer Leverkusen prêt à relancer Johan Bakayoko

Malgré ses douze buts et trois passes décisives, le Diable Rouge n’a pas convaincu aux Pays-Bas, et son temps de jeu a progressivement diminué. À un an de la fin de son contrat, un changement d’air pourrait donc lui permettre de retrouver du temps de jeu et de rêver à une place pour le Mondial 2026.

Selon les informations de nos confrères néerlandophones du Het Laatste Nieuws et de l’Eindhovens Dagblad, le club susceptible de lui offrir cette opportunité serait… le Bayer Leverkusen. Le vice-champion d’Allemagne aurait placé le Belge en haut de sa short-list et pourrait passer à l’action cet été. Il serait toutefois en concurrence avec deux autres joueurs, dont les noms n'ont pas encore été dévoilés.