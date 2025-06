Le sauveur du Cercle de Bruges hésite : un retournement de situation à venir ?

Le Cercle de Bruges s’est maintenu de justesse grâce aux barrages, ce qui laissait penser que le club allait enfin pouvoir se projeter plus sereinement vers l’avenir. Mais force est de constater que ce n’est pas si simple.

Le directeur technique Rembert Vromant a été remercié il y a quelques semaines et son remplaçant n’a toujours pas été désigné. L’entraîneur Bernd Storck paraissait jusqu’ici intouchable.

