"Ça m'a beaucoup affecté" : un entraîneur sacrifié en Pro League revient pour la première fois sur son limogeage

Saint-Trond a connu pas moins de trois entraîneurs cette saison. Christian Lattanzio n'a ainsi eu que six matchs pour faire ses preuves avant d'être licencié.

Vous souvenez-vous de Christian Lattanzio ? L'entraîneur italien n'a pas marqué de son empreinte la saison de Pro League écoulée, il était pourtant en poste à Saint-Trond en début d'exercice. Malgré l'équipe vidée de ses hommes forts à sa disposition, Lattanzio a été viré après six matchs, avant même la fin du mercato.

Entre-temps, il est devenu l'entraîneur principal du Shenzhen Peng City FC en Chine. Il lutte actuellement contre la relégation. Il a récemment parlé de sa brève période au STVV dans Het Belang van Limburg.

"Je suis très heureux de pouvoir parler à nouveau de Saint-Trond", débute-t-il, apaisé. "Car j'ai passé un moment très agréable au Stayen et j'y ai rencontré de nombreuses personnes fantastiques. Les joueurs, le staff, le cuisinier... Ce sont tous des gens formidables. Malheureusement, mon passage là-bas n'a duré que trois mois...".

La panique trudonnaire

Lattanzio a été jugé sans recevoir les recrues dont a bénéficié Felice Mazzu. Derrière le discours positif, il reste encore inévitablement de l'amertume : "Je ressens bien sûr de la déception quand je repense à mon passage en Belgique. J'aurais aimé avoir un peu plus de temps. Ça m'a beaucoup affecté".

Cependant, il n'a aucun regret. "C'est et cela restera un club fantastique avec des supporters formidables et passionnés. Je suis extrêmement reconnaissant envers le STVV pour l'opportunité qui m'a été donnée et j'essaie toujours de regarder beaucoup de leurs matchs ici en Chine. Je suis de toute façon très heureux qu'ils aient réussi à se maintenir, car ils méritent leur place en Jupiler Pro League. Le club et ses supporters seront à jamais dans mon cœur".