"C'est mon petit gros" : le drôle de compliment reçu par Eden Hazard de la part d'un ancien coéquipier

C'est aussi à cela que l'on voit que le temps passe : loin de l'époque où ils jouaient ensemble à Chelsea, Eden Hazard joue aujourd'hui plus au golf qu'il ne taquine le cuir et David Luiz a perdu son imposante chevelure, luttant contre la calvitie. Le Brésilien était de passage à Paris ce weekend.

Non pas pour aller saluer ses anciens coéquipiers du PSG mais en vue de la finale de la Kings League, le championnat de football à sept créé par Gerard Piqué. A cette occasion, l'ancien défenseur a été interrogé sur son ancien coéquipier. Son sourire en disait long au moment de répondre.

"Eden ? Je l'appelle mon petit gros. C'est un crack comme on dit en portugais, il est vraiment spécial", rigole David Luiz, dans des propos relayés par La Dernière Heure. Les deux hommes ont partagé cinq saisons ensemble, avec beaucoup de moments complices à la clé.

