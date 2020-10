OFFCIEL : Jérémy Doku fait ses adieux à Anderlecht

Aucun des clubs, ni le RSCA ni le Stade Rennais, n'a encore officialisé le départ de Jérémy Doku, mais le joueur a posté une vidéo dans laquelle il fait ses adieux. "J'ai accepté une offre du club de Rennes, qui jouera la Ligue des Champions, ce qui est un rêve pour tout jeune joueur. Tout est allé très vite pour moi ces derniers jours, mais je dois dire au revoir à mon club de coeur et aux joueurs avec qui j'ai fait mes débuts (...) Je pars le coeur lourd, mais je pars fier", affirme Jérémy Doku.

"Je me rappellerai toujours de mon premier match, mon premier assist, mon premier but et même ma première carte rouge (sourire). Jouer ensemble en équipe A avec la génération 2002, Anouar, Yari, Killian, Marco, c'était incroyable (...). Je vous remercie vous, les supporters, et je resterai à jamais un Sporting-boy".

Thank you to everyone @rscanderlecht for the past 8 years I’ve been a part of this family, supporting me to grow as a player and a person.



I love this club and will never forget the memories we have shared. I wish you success for the future and I’m sure we will meet again 🙏🏾💜 pic.twitter.com/dIRjDTNqWJ