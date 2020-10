Officiel : Accord entre Manchester United et l'Atalanta pour une pépite ivoirienne

Ågé de seulement 18 ans, Amad Traoré Diallo s'est révélé la saison dernière avec l'Atalanta Bergame. S'il n'a disputé que 24 minutes de jeu avec le noyau A de La Dea (pour un but inscrit), l'attaquant ivoirien s'est surtout distingué avec la Primavera (18 matchs, 6 buts, 8 assists) ainsi qu'en Youth League (6 matchs, 1 but, 3 assits). Des performances qui ont convaincu Manchester United de miser sur lui.

En effet, les Red Devils viennent tout juste d'annoncer qu'ils avaient trouvé un accord avec le club italien au sujet du transfert du joueur. Selon les dernières indiscrétions obtenues par la presse, l'indemnité de transfert serait de 25 millions d'euros, plus 15 de bonus. Si cette information est amenée à se confirmer, il deviendrait alors le transfert le plus cher de l'histoire de La Dea.

Cependant, comme l'a précisé le club mancunien dans son communiqué, le natif d'Abidjan doit encore satisfaire un certain nombre d'obligations (visite médicale, accord contractuel, permis de travail) avant de signer son nouveau contrat. Une fois ces obligations passées, il devrait rejoindre Manchester "ultérieurement" (at a later date).

🔴 We have reached an agreement with Atalanta for the future transfer of Amad Diallo, subject to a medical, personal terms and work permit. 👋#MUFC