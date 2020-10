Virton s'est défendu devant la CBAS ce jeudi

Virton se rendait devant la CBAS ce jeudi et s'est longuement défendu. Ne manque que le verdict ...

Que peut encore espérer l'Excelsior Virton ? Probablement plus rien sur le plan sportif, mais potentiellement des indemnités si le club est finalement lavé de certains soupçons. Les Gaumais ont défendu le cas ce jeudi devant la CBAS et attendent le verdict pour "la semaine prochaine", espère Me Hissel, l'avocat de l'Excelsior, dans Sudpresse.

Les débats du jour n'ont pas permis de déterminer si la décision prise par le tribunal sera positive ou négative.