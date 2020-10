Les Diablotins explosent le Pays de Galles, un pas de plus vers l'Euro!

Avec Mike Trésor Ndayishimiye et Albert Sambi Lokonga dans les premiers rôles, les Diablotins n'ont fait qu'une bouchée du Pays de Galles (5-0) et se rapprochent encore un peu plus de l'Euro alors qu'il reste deux rencontres éliminatoires à jouer.

En s'imposant largement en Moldavie (0-4), l'Allemagne avait mis la pression sur les Diablotins qui ont donc débuté la rencontre contre le Pays de Galles à la deuxième place de leur groupe. Avec Arnaud Bodart, une première, entre les perches. Mais sans Zinho Vanheusden, Sebastiaan Bornauw et Alexis Saelemaekers, tous les trois actifs avec les A, jeudi soir.

Bodart pour rassurer, Sambi et Mike Trésor pour faire la différence

Des absences qui n'ont pas perturbé les hommes de Jacky Mathijssen. Rapidement, la Belgique a pris le match en main. Et si la première tentative, détournée par le portier du Standard, était galloise, les jeunes Belges n'ont eu besoin que de 17 minutes pour ouvrir le score. Sur un penalty provoqué par Ahmed Touba, lui aussi capé pour la première fois, et transformé par l'inévitable Mike Trésor Ndayishimiye, déjà double buteur contre l'Allemagne, début septembre.

L'attaquant de Willem II qui allait rapidement permettre à la Belgique de se mettre à l'abri. D'un coup-franc déposé sur la tête d'Albert Sambi Lokonga qui, deux semaines après son tout premier but avec Anderlecht, inscrivait le premier but de sa carrière internationale. Mais le jeune médian du Sporting en voulait plus ce soir, et il a encore trouvé le chemin du but, quelques minutes plus tard, profitant d'un excellent service de Jelle Bataille pour transpercer les filets (au propre comme au figuré) d'Adam Przybek.

Un clou bien enfoncé!

Trois buts d'avance et une maîtrise totale des événements, les Diablotins avaient plié l'affaire à la pause. Mais ils ont continué de pousser en seconde période. Albert Sambi Lokonga est d'ailleurs passé à quelques centimètres du triplé, sur un corner donné par Charles De Ketelaere.

A l'heure de jeu, c'est Francesco Antonucci qui a tenté sa chance, à distance. Mais, à deux reprises, le cadre s'est dérobé pour le Louviérois. Et c'est finalement Jelle Bataille, récompensé pour son excellente prestation, qui a inscrit le quatrième but belge, avant que Loïs Openda ne plante la cinquième et dernière banderille belge sur penalty.

Cinq buts marqués, une clean sheet et surtout trois points de plus: mission accomplie pour les hommes de Jacky Mathijssen qui repassent devant l'Allemagne et ne sont désormais plus qu'à deux victoires d'une qualification pour l'Euro! Prochaine étape, mardi, en Moldavie. Et une victoire à Tiraspol pourrait déjà suffire, selon les résultats des autres rencontres...