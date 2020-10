Luis Suarez n'a pas perdu son mordant: "Ils pouvaient me parler autrement!"

Il y a quinze jours, Luis Suarez quittait le camp d'entraînement du Barça en larmes.

Après six années fastes en Catalogne, le buteur uruguayen a rejoint l’Atlético de Madrid contre 82 millions d'euros. Si ses débuts avec les Colchoneros sont réussis, la page barcelonaise reste très difficile à tourner. Même 15 jours après.

Vendredi, après la victoire de l'Uruguay face au Chili (2-1) lors des éliminatoires du Mondial 2022, celui qui a ouvert le score sur penalty est revenu sur ce départ presque forcé de Catalogne. Sans prendre de gants : "Nous sommes des adultes, j'étais à Barcelone depuis six ans, a déclaré Luis Suarez en zone mixte. Il y avait d'autres façons de me parler, de me dire que le club voulait changer de cycle. Mais la manière n'était pas bonne et ça dérangeait aussi Leo (Messi). Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours jusqu'à mes débuts ont été difficiles, ce que je vivais m'a fait pleurer. Je n’ai pas très bien pris les messages du club signifiant qu’ils voulaient changer d’ère."

L’attaquant des Colchoneros dit avoir aussi souffert de ses mises à l’écart du onze titulaire aux entraînements. Bref, la cicatrice pourrait mettre du temps avant de ses refermer.