🎥 L'horrible blessure de Santiago Arias avec la Colombie

Santiago Arias a vécu une soirée cauchemardesque durant la rencontre avec la Colombie contre le Venezuela lors des éliminatoires de la Coupe du Monde.

Durant la 8e minute de jeu, le latéral droit de 28 ans a taclé de manière anodine afin d'éviter au Venezuela de se procurer une occasion. Mais le pied d'Arias est resté bloqué dans le sol et son tibia s'est plié à 90 degrés.

Terrible blessure pour le joueur qui pourrait s'être occasionné une fracture du tibia-péroné. Sa saison est compromise et les images font froid dans le dos :

Horrific injury for Colombia's Santiago Arias as his foot is left pointing outwards in their World Cup qualifier against Venezuela.



Darwin Machis, the Venezuela winger who made the challenge, was left in tears.pic.twitter.com/MOVntHAWmu