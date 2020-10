Charles De Ketelaere a pris ses marques chez les Espoirs

Déjà très bon contre l'Allemagne en septembre, le jeune Brugeois a confirmé vendredi face au Pays de Galles.

Comme Antoine Colassin, Charles De Ketelaere a fait le bond vers l'équipe nationale U21 en même temps que Jacky Mathijssen. Appelé pour la première fois en septembre, le Brugeois était à nouveau titulaire, vendredi, contre le Pays de Galles.

Et il a répondu aux attentes. "J'ai essayé d'aider l'équipe et d'apporter offensivement et je pense avoir fait un bon match", confiait-il, même s'il regrette de ne pas avoir pu transformer sa bonne prestation dans les statistiques. "Quand on marque cinq buts, on aimerait toujours pouvoir marquer ou donner des assists, mais ce n'est pas le plus important."

Le plus important pour Charles De Ketelaere, c'est de voir l'Euro se rapprocher. Et sa présence confirmée dans le onze de base. D'autant qu'il n'est pas arrivé en terrain tout à fait inconnu. "Je connais bien le sélectionneur et son système, il croit en moi et ça fait toujours plaisir", insiste le Brugeois qui espère encore obtenir la confiance de son sélectionneur à nouveau, mardi, en Moldavie.