Seraing face au Standard : "Si on avait fait un sondage, c'était certainement le choix n°1 du groupe"

Un derby liégeois en seizièmes de finale de la Croky Cup : le tirage a réservé une belle surprise à la Cité Ardente, avec l'actuel leader de la D1B prêt à recevoir comme il se doit son voisin du Standard.

"Je pense que si on avait dû faire un sondage au sein du staff, le Standard aurait terminé en pole position" : Marc Grosjean, l'entraîneur adjoint du RFC Seraing, ne s'en cache pas, la satisfaction est grande après le tirage de la Croky Cup. "Certains diront qu'on aurait pu tomber sur un adversaire moins fort et plus abordable, il y a deux visions des choses. C'est un match de gala et une belle affiche", se réjouit-il.

En début de saison, une telle affiche aurait paru déséquilibrée, mais Seraing a réalisé un début de saison qui les placera comme un outsider crédible face aux Rouches. "Beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts de la Meuse d'ici le match", sourit Grosjean. "Deux mois, qui correspondent à 6 ou 7 matchs ... Notre priorité d'ici-là, ce sera la D1B. La Coupe est un objectif à moyen terme et nous verrons à ce moment-là la situation des deux équipes".

Drôle de coïncidence, le Standard et Seraing ont croisé le fer mercredi passé en amical. "Oui, c'est un joli clin d'oeil. Ils avaient tout de même plusieurs joueurs de l'équipe A à disposition. Le Standard réussit un début de saison tout à fait satisfaisant", estime le T2 sérésien. "À portée de la tête du championnat, qualifiés pour les poules d'Europa League. Et même si le noyau n'a pas été vraiment étoffé, plusieurs jeunes se révèlent".

Du côté de Seraing, le moins qu'on puisse dire est que le début de saison fait du bruit. Reste à garder les pieds sur terre après un tel démarrage et à l'approche d'une telle affiche en Coupe. "Oh, je crois que la mentalité du groupe est bien installée. Nous avons une équipe dont les objectifs sont bien déterminés, qui ne rêve de rien et veut juste continuer à progresser et travailler", affirme Grosjean. "Ces résultats nous permettent juste de travailler dans le calme. Mais nous ne sommes encore nulle part. On doit continuer comme ça dans cette fin de "premier" championnat, afin d'être dans une position confortable".