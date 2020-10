Officiel: nouveau défi pour l'ancien Rouche Anthony Knockaert

Anthony Knockaert quitte Fulham, mais reste en Angleterre.

Après avoir participé à la promotion de Fulham, de retour en Premier League depuis le début de la saison, Anthony Knockaert va, finalement, retrouver la Championship cette saison. Privé de temps depuis le début de la saison, il est prêté jusqu'à la fin de la saison.

Et c'est Nottingham Forrest qui va accueillir l'ancien Rouche, buteur à trois reprises et passeur à cinq reprises, la saison dernière. Passé par le Standard lors de la saison 2015-2016, l'ailier va donc connaître un quatrième club différent en Angleterre, après Leicester, Brighton et Fulham.