Le couronnement d'une saison fantastique : un Diable Rouge dans l'équipe de la saison en Angleterre

Matz Sels a réalisé une saison phénoménale avec son équipe de Nottingham Forest. Alors qu'ils luttaient contre la relégation en Premier League la saison dernière, cette année, ils peuvent décrocher un ticket pour la Champions League.

Matz Sels réalise une excellente saison à Nottingham Forest. Lors de la dernière journée, il est toujours en lice pour devenir le gardien de but ayant réalisé le plus de clean sheets en Premier League. Actuellement, il partage cet honneur avec David Raya, le gardien d'Arsenal. Les deux hommes ont gardé leur cage inviolée 13 fois en 37 matchs.

Que Raya soit en tête de ce classement n'est pas surprenant. En 2023-2024, l'Espagnol avait déjà remporté le Golden Glove. Mais la présence de notre compatriote en tête est plutôt remarquable. La saison dernière, Nottingham Forest luttait encore contre la relégation. Cette saison, les choses se passent beaucoup mieux.

Pendant longtemps, Forest semblait même se diriger vers une place dans le top 4. Finalement, ils ont dû abandonner cette position, mais le club s'est déjà assuré une qualification pour le football européen la saison prochaine. Pour la première fois en 30 ans.

The Athletic inclut Sels dans l'équipe de l'année

Et notre compatriote y est largement pour quelque chose. Avec d'excellents arrêts à des moments cruciaux, il a rapporté de nombreux points à Forest lors de matchs difficiles. Et cela n'est pas passé inaperçu en Angleterre non plus. Le média britannique The Athletic a inclus Sels dans son équipe de l'année. Un bel honneur quand on voit qui d'autre figure dans cette équipe.

Des grands noms comme Mohamed Salah, Virgil Van Dijk et Declan Rice sont en effet inclus dans l'équipe de l'année du média britannique. Ils sont donc accompagnés par l'un de nos gardiens nationaux. Ce week-end, Nottingham Forest disputera son dernier match de la saison à domicile contre le Chelsea de Romeo Lavia. Une victoire et ils dépasseront les Blues pour intégrer le top 6 !