Jamais deux sans trois pour Romelu Lukaku?

Arrivé à l'Inter l'an dernier, Romelu Lukaku s'est très vite mis les supporters milanais dans la poche. Notamment en frappant dès ses deux premiers derbys. Fera-t-il aussi bien samedi?

Après l'intermède Diables Rouges et les trois buts ajoutés à sa collection internationale, Romelu Lukaku reprend le chemin des compétitions avec l'Inter Milan. Avec, déjà, la Coupe d'Europe qui pointe à l'horizon puisque les Lombards défieront le Borussia Mönchengladbach, en ouverture de leur campagne de Ligue des Champions, mercredi soir.

Deux derbys, deux buts, série en cours

Mais avant ça, Big Rom' aura un joli derby à se mettre sous la dent. Et ça lui rappellera sans aucun doute d'excellents souvenirs. C'est contre les Rossoneri que le Diable Rouge avait disputé son premier grand match intériste l'an dernier.

Et ça lui avait réussi: il avait inscrit son troisième but de la saison, et définitivement conforté la victoire de l'Inter à moins d'un quart d'heure du terme (0-2). Mais Romelu Lukaku avait aussi remis ça, quelques mois plus tard, lors du match retour. Les Nerazzurri, pourtant menés 0-2 à la pause, avaient renversé leurs rivaux milanais et Romelu Lukaku avait marqué le dernier but des siens (4-2).

Six buts en six matchs cette saison

Deux derbys, deux buts, le Diable Rouge va-t-il prolonger sa série, samedi soir (coup d'envoi 18h)? Il est en tout cas en forme. Sur la lancée de son excellente première saison milanaise, au cours de laquelle il avait inscrit 33 buts, Romelu Lukaku a déjà marqué à trois reprises en trois matchs cette saison avec la vareuse bleue et noire.

Des statistiques toutes aussi bonnes si on y ajoute les rencontres disputées avec les Diables Rouges. Buteur en Angleterre et double buteur en Islande, Romelu Lukaku a inscrit trois buts en trois matchs avec l'équipe nationale. Six buts en six matchs cette saison: le numéro 9 de l'Inter tourne à plein régime et la réception de l'AC Milan serait l'occasion idéale pour faire grimper les statistiques.