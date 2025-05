"Ce jeudi, ce sera complètement différent" : Rik De Mil préface le barrage entre l'Antwerp et Charleroi

Rik De Mil veut croire à un succès contre l'Antwerp, même s'il sait que les Zèbres sont loin d'être les favoris dans ce match de barrage.

Le Sporting de Charleroi s'apprête à disputer un barrage européen contre l'Antwerp. Après avoir remporté les Europe Playoffs, les Carolos ne sont plus qu'à un match de décrocher leur ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League.

Le coach des Zèbres, Rik De Mil, en est conscient : l’Antwerp a plus d’expérience dans ce genre de rendez-vous. "On n’est pas du tout favori dans ce match. On joue à l’extérieur, à Anvers, qui a disputé les Playoffs 1. Quand on voit l’expérience et la qualité de nos adversaires… Mais ce n’est pas grave, on ne veut pas faire les Calimeros."

"J’ai vu le match de l’Antwerp contre Bruges : c’est une vraie équipe, très solide dans les transitions. Bruges a eu du mal à se créer des occasions," souligne-t-il.

L'entraîneur devra composer sans Alexis Flips, blessé, mais pourra compter sur le retour d'Antoine Bernier. "Il y a de la fatigue, mais tout le monde a très envie de jouer ce match," explique-t-il dans des propos relayés par Le Soir.

"On sait que ce sera chaud là-bas, mais ça nous fait beaucoup de bien de savoir qu’on aura le soutien de 800 supporters. On l’a déjà ressenti tout au long des Europe Playoffs. C’est sûr que quand ils chanteront, on le sentira sur le terrain," raconte-t-il.

La victoire du week-end dernier a également fait du bien au groupe, même si Charleroi n’a pas livré sa meilleure prestation : "Mentalement, c’est très important d’avoir gagné. Un match comme ça, en début de saison, on l’aurait perdu d’office. Mais ce jeudi, ce sera complètement différent. Il n’y avait rien à gagner ni à perdre ce week-end, donc c’est normal que le contenu ait été moins bon. Malgré tout, on termine avec 4 points sur 6 lors des deux derniers matchs."