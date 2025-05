La bataille pour le transfert est lancée : Manchester City fait face à une forte concurrence pour Ardon Jashari

Ardon Jashari attire l'attention de plusieurs grands clubs européens. Manchester City doit désormais faire face à une sérieuse concurrence pour le joueur du Club de Bruges.

Ardon Jashari réalise une saison exceptionnelle sous les couleurs du Club de Bruges. Arrivé l'été dernier comme première recrue estivale des Blauw en Zwart, le milieu de terrain suisse s’est rapidement imposé comme un élément incontournable dans le onze de Nicky Hayen.

Auteur de 52 apparitions toutes compétitions confondues, Jashari a inscrit quatre buts et délivré six passes décisives. Il a été à la hauteur en Jupiler Pro League, mais aussi sur la scène européenne, en Ligue des Champions. Autant dire que son nom reviendra avec insistance lors du mercato estival. Et certains clubs sont déjà passés à l’action.

Mardi, il a été révélé que Manchester City suivait de près le joueur. Mais les Cityzens devront faire face à une concurrence très sérieuse. Le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri en dit plus.

Selon lui, "le Borussia Dortmund est très concret dans le dossier Jashari". L’entraîneur Nico Kovac en aurait fait "une priorité absolue". Des échanges ont déjà eu lieu entre le joueur et le club.

Dortmund croit fermement à une issue positive, d’autant plus que sa qualification pour la Ligue des Champions renforce sa position. Les discussions avec le Club de Bruges devraient bientôt débuter. Un dossier à surveiller de près.