Un ancien buteur de Pro League en voie de signer à Naples : une mauvaise nouvelle pour Romelu Lukaku ?

Alors que le potentiel transfert de Kevin De Bruyne à Naples fait beaucoup de bruit ces derniers jours, la signature de Jonathan David dans l'équipe championne en titre est sur le point d'être bouclée.

Jonathan David a trouvé un accord de principe avec Naples, selon La Gazzetta dello Sport. L'ancien attaquant de La Gantoise, qui arrive en fin de contrat avec le LOSC cet été, avait annoncé son départ du club français le 14 mai dernier.

Les derniers détails sont pour le moment en train d'être finalisés. Sa signature dans le club italien est de plus en plus proche.

Le Canadien entrera en concurrence avec un certain... Romelu Lukaku. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Big Rom devrait plus que probablement rester à Naples la saison prochaine. Ce transfert pourrait donc être une mauvaise nouvelle pour le joueur belge.

David pourrait également faire la rencontre d'un autre Diable Rouge. Kevin De Bruyne se rapproche de plus en plus d'un départ vers l'équipe italienne et pourrait donc être le coéquipier du natif de Brooklyn.

Naples semble avoir remporté la bataille contre la Juventus, qui était également intéressée par son profil. Le club italien sera seulement le troisième de la carrière professionnelle du joueur de 25 ans. En effet, pour le moment, le buteur n'a joué qu'à La Gantoise et à Lille.