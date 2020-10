Longue absence en vue pour Virgil van Dijk

Alors que tous les supporters des Reds et Néerlandais retenaient leur souffle, Liverpool vient enfin de communiquer sur la blessure de son défenseur, et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Une grave blessure était à craindre, surtout au vu du choc entre Virgil van Dijk et le portier anglais. Et c'est désormais confirmé, la saison de "VVD" risque d'être terminée, il souffre d'une lésion des ligaments croisés et ce dernier subira une intervention chirurgicale au genou. La durée précise de son absence n'est pas encore connue, mais l'international Oranje débutera un programme de réadaptation dès que possible après l'intervention.

Ainsi, van Dijk sera absent pour plusieurs mois, ce qui risque fortement de compromettre sa participation à l'Euro.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.



Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.



You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪