Un coup à la Titraoui ? Charleroi aurait un accord avec une pépite algérienne... mais son club reste inflexible

Le marché algérien réussit assez bien au Sporting Charleroi, qui continue donc d'y prospecter. Le club aurait même un accord avec un milieu de terrain du MC Alger, qui reste cependant inflexible.

Après Adem Zorgane et Yacine Titraoui, le Sporting Charleroi aurait à nouveau jeté son dévolu sur un milieu de terrain en provenance du marché algérien. La réussite de ses deux compatriotes aurait poussé le RCSC à tenter de s'attacher les services d'Akram Bouras (23 ans), médian du MC Alger.

Selon les informations d'Africafoot, Charleroi aurait même trouvé un accord avec Bouras concernant un contrat de trois saisons, et serait disposé à payer le montant libératoire du joueur.

Pourtant, le MC Alger restait jusqu'à présent inflexible et affirmait que Bouras n'était "pas à vendre". L'Algérien, international U23, est estimé à 800.000 euros par Transfermarkt, mais on ignore à combien est fixée sa clause libératoire ; en théorie, si le Sporting décide de la payer, le MC Alger ne pourra pas empêcher Bouras de rejoindre Charleroi.

Akram Bouras intéressait également des clubs du Golfe, qui lui auraient proposé bien plus d'argent, mais souhaite tenter sa chance en Europe. Après Zorgane et Titraoui, le RCSC est certainement connu en Algérie comme un tremplin de qualité.

La saison passée, Bouras a disputé 38 matchs toutes compétitions confondues pour le MC Alger, inscrivant 4 buts et donnant 3 passes décisives. Il peut évoluer à tous les postes de l'entrejeu, et a déjà disputé 27 matchs de Champions League africaine avec Alger et son précédent club, le CR Belouizdad.